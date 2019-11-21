Песков: снятое на видео убийство в Сирии не связано с российскими военными

Российские военные не имеют отношения к казни человека в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось», — приводит его слова ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, не установлен даже факт того, что кто-либо из снятых на видео участников казни является гражданином России.

Также Песков заявил, что вопрос военных преступлений различных ЧВК не находится в ведении администрации президента.

На этом же основании он переадресовал вопрос о перспективах расследования этого инцидента российскими следственными органами в соответствующие структуры.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не принимает никаких решений о работе такого рода компаний в Сирии.

«Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего», — сказал он.