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В Татарстане семья собирает деньги на лечение Гульгены Сафиной — видео

21:28, 21.11.2019
В Татарстане семья собирает деньги на лечение Гульгены Сафиной — видео
Фото: скриншот

Семья Сафиных объявила сбор денег на второй этап реабилитации дочери и сестры Гульгены. Девушка попала в аварию, когда ехала в Набережночелнинский колледж, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В результате она получила черепно-мозговую травму и впала в кому. После лечения в РКБ девушке понадобилась реабилитация за рубежом.

Родственники собрали более 2 млн рублей, что позволило пройти первый курс реабилитации в Греции. Для окончания лечения Гульгене Сафиной необходимо пройти второй курс реабилитации, но денег у семьи уже нет.

Теперь близкие объявили сбор средств для помощи девушке.

Общество Татарстан
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