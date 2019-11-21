Алина Загитова: «Четверные прыжки для меня опасны, но я могу их выучить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему не прыгает четверные прыжки.

«Четверные прыжки для меня слишком опасны. Мне нужно будет подготовиться к ним физически и морально. Мне также нужно сбросить вес, например три килограмма, чтобы снизить риск травм.

Если мне понадобится исполнить четверной прыжок, я могу тренироваться, чтобы выучить его. Но это будет сложно. Это не будет четверной тулуп или сальхов, поскольку они не самые легкие для меня», — цитирует Olympic channel Загитову.

Завтра Загитова начнет свои выступления на Гран-при Японии, время начала — 10.50 по мск.