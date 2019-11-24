Новости общества

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт рассказал о вреде марафонского бега

14:26, 24.11.2019 1
Эксперт рассказал о вреде марафонского бега
Фото: «Реальное время»

Бег на марафонские дистанции вреден даже для человека со специальной подготовкой, заявил «Реальному времени» главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич.

— Марафоном лучше не заниматься, потому что это истощение сердца. Это чрезмерные нагрузки, это вред. Я как врач это говорю, — сообщил Галявич.

Ранее Галявич также отмечал, что в Татарстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 2005 года. В этом контексте эксперт рассказывал, как Татарстан борется за снижение смертности от таких болезней.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    В общем, верно. Здоровому человеку спорт не нужен, а больному - вреден. А здоровых вообще нет, - одни недообследованные.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров