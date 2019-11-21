В России по программе маткапитала выплачено 2,5 трлн рублей

Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в России за время действия материнского капитала было выплачено около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Программа материнского капитала действует 12 лет. На сегодняшний день сумма выплат составляет 450 тысяч рублей. Со следующего года она увеличится до 466,6 тысячи рублей.

Сейчас правительство намерено расширить возможности использования государственной субсидии. Предполагается, что потратить материнский капитал можно будет не только на строительство жилья на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, но и на садовых участках.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на один день заработает горячая линия по вопросам маткапитала.