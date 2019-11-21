Зарипов о 600-м очке за «Ак Барс»: «Очень хотел добраться до такой цифры»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о своих впечатлениях от достижения цифры в 600 набранных очков за казанский клуб.

— Большинство болельщиков «Ак Барса» признали ваш гол лучшим в матче.

— Очень приятна такая оценка болельщиков, нашего шестого игрока, который всегда нас поддерживает, придает уверенности и сил в матчах регулярки и плей-офф — там это будет основной игрок.

— Когда забросили эту шайбу, ощутили что-то особенное?

— На самом деле гол получился хорошим — мне даже самому он очень понравился. Очень хотел добраться до такой цифры, и благодаря партнерам это получилось. Сразу же поблагодарил Диму Юдина.

— Как настроение перед матчем в Казахстане?

— Пока нужно отойти от игры в Новосибирске, она получилась очень быстрой, непростой. Отдохнем и будем готовиться к матчу в Нур-Султане, «Барыс» хорошая команда, неплохо действуют на высоких скоростях. Придется непросто, но мы готовы ко всему, — сказал Зарипов.

Напомним, шайба заброшенная в ворота «Сибири», стала для форварда казанцев 600-м очком, набранным за время выступлений за «Ак Барс».