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Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»

09:48, 21.11.2019
Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»
Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1).

Одним из авторов заброшенных шайб стал нападающий казанцев Данис Зарипов. Этот забитый гол стал для 38-летнего форварда 600-м набранным очком за все время выступлений за «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в активе Зарипова 17 (7+10) очков в 24 матчах КХЛ.

Ранее нападающий казанцев стал рекордсменом России, проведя 1200-й матч в карьере.

СпортХоккей Татарстан
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