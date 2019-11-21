Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»

Накануне «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1).

Одним из авторов заброшенных шайб стал нападающий казанцев Данис Зарипов. Этот забитый гол стал для 38-летнего форварда 600-м набранным очком за все время выступлений за «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в активе Зарипова 17 (7+10) очков в 24 матчах КХЛ.

Ранее нападающий казанцев стал рекордсменом России, проведя 1200-й матч в карьере.