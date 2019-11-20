Алексей Вербов: «Новая роль Михайлова пойдет на пользу как «Зениту», так и сборной России»

Тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов подвел итоги матча Суперлиги по волейболу против московского «Динамо» (3:1).

— Я очень доволен отдачей ребят. Вы, наверное, видели сколько команда совершила в защите страховок. Это говорит о том, что они играли со стопроцентной концентрацией и вниманием. Хочу похвалить команду, потому что у нас был непростой отрезок в плане переездов, эмоций. С точки зрения результата, это была очень важная для нас игра.

Команда выложилась на 200 процентов, хотя сегодня были опасения, что эмоционально они могут не выдержать. «Динамо» имело некий карт-бланш, они готовились только к этой игре, были, наверное, физически готовы лучше. Но за счет характера и воли ребята нашли в себе силы переступить через себя в четвертой партии, хотя было непросто. Я чувствовал насколько бодро и резво мы начали, и потом энергия, как батареечка, она заканчивалась. И очень важно, что не опустили руки, как с Новосибирском. Спасибо им за игру.

— После Новосибирска от вас не было никаких комментариев. Это из-за эмоций?

— Наверное, тренер в большей степени должен говорить, когда команда проигрывает. Это будет правильнее. Потому что ты отвечаешь за некоторые негативные вещи, а когда команда побеждает, то вот, пожалуйста, есть игроки. Тренеру, наверное, надо брать слово в тяжелой ситуации. Как говорится, команда выигрывает, а проигрывает тренер. Поэтому я посчитал, что так будет правильно.

— Прокомментируйте игру в защите? Местами она была просто супер, а иногда проваливалась.

— Без шероховатостей не бывает. Если бы их не было, то было бы скучно, наверное. Шероховатости связаны с какой-то усталостью. Если мы готовимся к какому-то отдельно взятому турниру, то их будет меньше. Но откройте наш график и посмотрите, мы не можем не то что потренироваться, а просто ищем возможность хотя бы загнать игроков в тренажерный зал для профилактики своих болячек. Не говоря уже о каком-то прогрессе и развитии. За 9 дней четыре матча, потом турне Бразилия — Бельгия — Нижний Новгород — Турция и Кубок России, плюс нам надо найти место для матча с Сургутом. Напридумывают графики, конечно. Я даже как игрок, если честно, не помню такого насыщенного календаря. Мне их жаль и наша основная цель просто хотя бы позаботиться о них, чтобы они могли выходить и играть, не получая каких-либо травм.

Сейчас вот есть возможность использовать ребят, которые стоят в квадрате. Я уже сказал им на собрании, что они выполняют очень важную роль для нашей команды. Там стоят точно такие же звезды, которые много где поиграли и не всегда им удается находиться на площадке. Плюс нет тренировочного процесса. То есть у них нет игрового ритма абсолютно. Ну и в тоже время мы в такой ситуации, что нам надо доказывать, надо самим развиваться. Через игры мы получаем розыгрыши каких-то мячей, дающие нам уверенность, как команде.

— Сегодня Максим Михайлов вновь хорошо сыграл, хотя иногда кажется, что он все еще не привык к новой роли.

— Многие переживают за Макса, а я вообще никак не переживаю. Я по нему вижу некоторые вещи, что он чувствует себя в плане уверенности не хуже, чем когда играл диагональным. Для него это новый опыт, он его принял с неким вызовом. И по его лицу, когда он даже допускает ошибки, я помню он раньше переживал гораздо сильнее, чем сейчас. Это наша задача и, думаю, всем будет на пользу, если мы получим еще одного хорошего доигровщика. И для «Зенита», и для сборной он сейчас необходим.

Тот же Цветан Соколов, в общем-то, вполне справляется со своими обязанностями, и ни у кого не повернется, наверное, язык что-то бросить в его сторону. Поэтому команда хорошая, с которой хочется работать. Думаю, от игры к игре мы будем только прибавлять, что где-то уже и прослеживается.

— Как оцените игру Кононова? С чем связано его большое игровое время?

— На данный момент к нему вообще никаких вопросов по игре нет. Ему уже 24 года, это возраст, при котором человек способен игру брать на себя и тащить команду за собой. Посмотрите на тех же Яковлева, Клюка. Почему он не может? Я думаю, что он доказывает свое место на площадке своей игрой, поведением, прежде всего, характером, уверенностью и способностью приносить пользу команде.

При этом, я уже говорил, также у нас есть ребята, которые копытом бьют. И это даже сложность для тренера, когда у тебя 14 человек и все они взаимозаменяемые. Вот здесь, наверное, мне непросто в первую очередь. Гораздо легче, когда шестерка есть и ты спокоен, — передает слова Вербова корреспондент «Реального времени».