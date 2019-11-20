Тренер «Динамо» Брянский: «Первые две партии Казань играла точно не с нами»

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение московской команды от «Зенит-Казань» (1:3).

— Мы слишком поздно начали играть, только с третьей партии. Это все, как можно охарактеризовать нашу игру. Последние две партии — это было похоже на нас, а первые две Казань играла точно не с нами.

— Чем такое можете объяснить?

— Может переволновались. Слишком многого ожидали от этой игры и, наверное, не справились с собой. Это будет хорошим опытом для нас.

— Чего не хватило в четвертой партии?

— Думаю, немножечко не хватило стабильности. В приеме, в атаке. В целом, последние две партии — это была игра. Можно разговаривать о них, нежели о первых двух партиях.

— Какой волейбол исповедует нынешнее «Динамо», учитывая те почти неограниченные возможности комплектования команды в межсезонье?

— Мы уже исповедуем и это достаточно быстрый волейбол. Игру в центре, на краях. Не всегда это у нас получается, конечно, но строительство команды процесс не единовременный. Это требует время. В принципе, в такой же ситуации находится и «Зенит», да и другие клубы Суперлиги. Сейчас у нас пошли ответственные игры и они закаляют характер, — передает слова Брянского корреспондент «Реального времени».