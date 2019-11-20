Комики из «Порараз Бирацца» посоветовали татарам завезти в Казань башкир
Стендап-проект «Порараз Бирацца» выложил выступление в Казани. Комики посоветовали татарам бережнее относиться к башкирам и завезти их в столицу республики.
Номер начал Алексей Квашонкин, он отметил, что перед концертом в Казани участники проекта посетили Уфу.
«Я бы попросил всех татар больше заботиться о башкирах […] Башкиры не так реагируют, когда про татар шутишь. Башкиры: «Нет, они нормальные», — сказал Квашонкин.
«Получается, что вот здесь Татарстан, здесь татары живут, а там Башкортостан, и там тоже татары живут», — добавил он.
Проверить, сколько в зале башкир, решил Гарик Оганисян. Похлопала только одна девушка.
Александр Долгополов, уже имевший опыт выступления в Казани, после которого его заставили извиняться перед жителями Дербышек, заявил, что в Уфе также хлопал только один человек, та же самая девушка.
Позже ей подарили футболку с надписью «Казань — без татар».Общество БашкортостанТатарстан
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