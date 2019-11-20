В Башкирии глава района подал в отставку после махинации с автобусными остановками

Глава администрации Хайбуллинского района Башкирии Раил Ибрагимов подал в отставку по собственному желанию. Данное решение было принято после проверки по факту установки автобусных остановок из некачественных материалов по завышенной стоимости.

Так, остановки попали в мониторинг программы «Инцидент менеджмент», на них обратил внимание глава республики Радий Хабиров, он и поручил разобраться во всем сотрудникам Контрольного управления.

Оказалось, что по смете цена одной остановки составила 96 тыс. рублей, что в два раза выше реальной стоимости. Всего было установлено 10 остановочных павильонов. Ущерб, нанесенный бюджету республики, оценивается в 500 тыс. рублей, материалы уже направлены в правоохранительные органы.

Как передает «Башинформ», вечером 20 ноября пройдет заседание Совета муниципалитета Хайбуллинского района, где решится вопрос о принятии отставки главы региона.