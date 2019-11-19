Лжесотрудника Минэкономики РТ осудили за охоту на зайцев и аферу с субсидиями

Фото: "Реальное время"

В Казани оглашен приговор по делу об афере под видом «миллиардных субсидий Минэкономики Татарстана» и отстреле трех зайцев.



Вахитовский райсуд признал виновными в незаконной охоте кировчанина Евгения Звягина и казанского бизнесмена Рената Гараева. Последний также осужден по пяти эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере и наказан 5 годами 10 месяцами колонии общего режима. Суд взял Гараева под стражу в зале суда, зачтя в срок приговора время домашнего ареста, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Звягин же получил условный срок 1 год и был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Напомним, Гараева и Звягина задержали в октябре 2017-го в Верхнеуслонском районе Татарстана во время охоты на зайцев-русаков — на снегоболотоходе и без разрешения. Ущерб от отстрела трех зайцев в Госкомитете по биоресурсам РТ оценили в 5,5 тысячи рублей.

По эпизодам мошенничества на сумму около 10 млн рублей статус потерпевших получили директора пяти компаний — из Москвы, Новосибирска, Омска, Ноябрьска и Петропавловска-Камчатского. Следователями ГСУ МВД по РТ и судом установлено — бизнесмены поверили словам Гараева о реальности получения от Минэкономики Татарстана субсидий на поддержку своего дела на сумму от 480 млн до 4,5 млрд рублей. Казанец представлялся сотрудником Минэкономики РТ и пересылал партнерам поддельные протоколы и приказы, якобы подписанные министром и его замами. В ответ просил — оплатить госпошлину с обещанной суммы, гарантируя скорое поступление средств на счет.

Приговор не вступил в силу.