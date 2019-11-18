В Казани суд арестовал водителя, сбившего 91-летнюю пенсионерку

Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО 20-летнего гражданина Узбекистана, сбившего 91-летнюю старушку на перекрестке улиц Павлюхина и Газовой. Юноша обвиняется в «Нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшго по неосторожности смерть человека».

Наезд произошел в минувшую субботу. Водитель Renault Logan ехал со скоростью 80 км/ч, сообщает пресс-служба прокуратуры. Он сбил пенсионерку на регулируемом переходе, отмечают в надзорном ведомстве.

В результате полученных травм женщина скончалась. Подозреваемому же грозит от 5 до 12 лет колонии.