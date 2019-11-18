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Двое жителей Татарстана потерялись в поле в тумане

13:24, 18.11.2019
Двое жителей Татарстана потерялись в поле в тумане
Фото: pxhere.com

В Татарстане двое мужчин, выехавших ночью в поле, потерялись в тумане и были вынуждены вызвать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Судя по сводке ведомства, случай произошел в селе Ильтень-Бута Альметьевского района. Двое мужчин 55 и 44 лет на автомобиле ВАЗ-2112 выехали в поле около 23 часов и не смогли найти дорогу в тумане. Они заблудились и были вынуждены вызвать спасателей.

Спасатели вывели потерявшихся на трассу и передали участковому.

Ранее МЧС по РТ предупреждало о сильном тумане.

Общество Татарстан
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