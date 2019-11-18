Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,8 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 63,7—64,8 рубля за 1$.

Среди факторов, которые будут положительно влиять на динамику национальной валюты — это котировки нефти выше 60$/баррель и начало налогового периода. Снижение ставки Центральным банком РФ, рост бюджетных расходов в конце года и внешние риски могут несущественно повлиять на курс рубля.



На данный момент рубль является фундаментально надежной валютой. Ожидается, что в первом полугодии 2020 года рубль укрепится, если не будет внешних шоков.