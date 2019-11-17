Победители премии «Студент года» могут стать советниками при главах регионов

Победители в номинациях российской национальной премии «Студент года» будут рекомендованы к должности советников на общественных началах при главах регионов, из которых они приехали.

Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин отметил, что победитель Гран-при премии «Студент года» высших образовательных организаций становится на общественных началах советником руководителя Росмолодежи сроком на один год, пишет ТАСС.

Финальный этап премии «Студента года — 2019» стартовал в Ростове-на-Дону 14 ноября. Итоги подведут сегодня вечером. В число организаторов входят кабинет министров Татарстана, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области и т.д.