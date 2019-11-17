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Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Кубка России

19:18, 17.11.2019
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Кубка России
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в решающем матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу.

Игра прошла в Новосибирске и закончилась со счетом 2:3 в пользу клуба из столицы Татарстана.

Таким образом, «Зенит» вышел в «Финал четырех», который пройдет 25—26 декабря в Москве. Также в мини-турнире сыграют московское «Динамо», «Кузбасс» и победитель пары «Факел» — «Зенит»(Санкт-Петербург).

«Зенит» сыграет в финальном турнире Кубка России в 13-й раз. Команда выиграла последние пять розыгрышей трофея.

СпортВолейбол Татарстан
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