Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Кубка России
Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в решающем матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу.
Игра прошла в Новосибирске и закончилась со счетом 2:3 в пользу клуба из столицы Татарстана.
Таким образом, «Зенит» вышел в «Финал четырех», который пройдет 25—26 декабря в Москве. Также в мини-турнире сыграют московское «Динамо», «Кузбасс» и победитель пары «Факел» — «Зенит»(Санкт-Петербург).
«Зенит» сыграет в финальном турнире Кубка России в 13-й раз. Команда выиграла последние пять розыгрышей трофея.СпортВолейбол Татарстан
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