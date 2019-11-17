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Мэр Казани возглавил международный комитет ООН

18:41, 17.11.2019
Мэр Казани возглавил международный комитет ООН
Фото: kzn.ru

Мэра Казани Ильсура Метшина избрали председателем международного консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (ЮНАКЛА). Выборы состоялись на Всемирном саммите объединенных городов и местных самоуправлений, проходившем с 11 по 15 ноября в южноафриканском Дурбане.

До этого комитет возглавлял мэр Стамбула Кадир Толбаш, пишет «Татар-информ».

Ранее Метшин принял участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Под эгидой Генассамблеи 24—25 сентября в Нью-Йорке прошел форум местных и региональных властей.

ОбществоВласть Татарстан
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