Мэр Казани участвует в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин принимает участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Под эгидой Генассамблеи 24—25 сентября в Нью-Йорке проходит форум местных и региональных властей.

В этом году Метшин стал единственным спикером от Евразийского региона. Он рассказал об инициативе Евразийского отделения ОГМВ по выстраиванию партнерских связей с национальными и региональными ассоциациями местных властей.

Кроме того, он поделился примерами реализации в Казани проектов в области целей устойчивого развития.

Так, он рассказал участникам форума, что в столице Татарстана несколько лет назад был организован благотворительный склад «Хорошие руки», в который люди могут принести ненужные им хорошие вещи, а нуждающиеся могут их забрать.

Также глава города выделил инициативу Казани по внедрению в школах уроков по раздельному сбору мусора. С 2016 года они были проведены для более чем 25 тыс. учеников.

В работе форума также принимают участие исполнительный директор Программы ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, мэр Барселоны Ада Колау, мэр Питсубрга Бил Педуто, мэр Сурабаи и президент Азиатско-Тихоокеанского отделения ОГМВ Три Ришмахарини, вице-мэр Казани Евгения Лодвигова, генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ Расих Сагитов, передает пресс-служба исполкома города.

Ранее в Казани прошел саммит разведок СНГ. О том, как он проходил, — в материале «Реального времени».