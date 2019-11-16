В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, сколько людей привились от гриппа

В Татарстане от гриппа привились свыше 1,4 млн человек, план вакцинации выполнен на 70%.

Так, в Казани прививки сделали 420,5 тыс. человек, в Набережных Челнах — 205,2 тыс. В Нижнекамском и Альметьевском районах прививки сделали 96,1 тыс. и 85,5 тыс. людей соответственно.

Также в Роспотребнадзоре по РТ уточнили, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 11 тыс случаев заболевания ОРВИ. В Казани этот показатель составил 6 тыс. Отмечается, что заболеваемость во всех районах республики находится на неэпидемическом уровне, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Татарстан поступила новая вакцина против гриппа.