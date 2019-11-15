Башкортостан номинирован на Национальную спортивную премию

Республика Башкортостан номинирована на Национальную спортивную премию от Министерства спорта России в категории «Регион России». Данная награда вручается субъекту Российской Федерации, ставшему центром развития массового и большого спорта.

«Уфа — первый и единственный российский город, который с успехом провел Международные детские игры. В республике проводится большая работа по развитию физической культуры и массового спорта, ежегодно проходят спартакиады и другие соревнования для различных категорий населения», — говорится на карточке для голосования.

Кроме этого, в номинации «Лучший спортивный объект» в список вошел плавательный бассейн «Алмаз» из башкирского города Салават.

Отметим, что лауреаты премии определяются в три этапа. На первом — проводятся конкурсы, где объявляются три кандидата в каждой номинации. На втором — работу начинает экспертный совет, а на третьем — Министерство спорта подводит итоги.

Награждение лауреатов пройдет в декабре на торжественной церемонии.