Игрок сборной России Головин пропустит игру с Бельгией

Фото: kubnews

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит игру против команды Бельгии.

«Головин и там (в Сочи) вышел на одну тренировку, и сегодня пробовал (тренироваться). У него есть проблемы, которые помешают завтра сыграть», — сказал Черчесов журналистам.

Ранее сообщалось, что Головин испытывает болезненные ощущения в паховой области.

Напомним, сборная России обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Матч с Бельгией станет решающим для россиян в борьбе за первую строчку в группе I.



После восьми проведенных матчей сборная России с 21 очками занимает второе место, уступая бельгийцам три очка.

Матч Россия — Бельгия состоится завтра, 16 ноября. Начало игры — 20.00 по мск.