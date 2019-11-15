Игрок сборной России Головин пропустит игру с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит игру против команды Бельгии.
«Головин и там (в Сочи) вышел на одну тренировку, и сегодня пробовал (тренироваться). У него есть проблемы, которые помешают завтра сыграть», — сказал Черчесов журналистам.
Ранее сообщалось, что Головин испытывает болезненные ощущения в паховой области.
Напомним, сборная России обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Матч с Бельгией станет решающим для россиян в борьбе за первую строчку в группе I.
После восьми проведенных матчей сборная России с 21 очками занимает второе место, уступая бельгийцам три очка.
Матч Россия — Бельгия состоится завтра, 16 ноября. Начало игры — 20.00 по мск.СпортФутбол
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