Фигуристка Трусова выразила желание соревноваться с мужчинами

Российская фигуристка Александра Трусова выразила желание соревноваться в мужских одиночных соревнованиях.

«Соревноваться с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться в их зачете, потому что у них можно исполнять четверные прыжки в короткой программе», — приводит слова Трусовой Olympic Channel.

Напомним, Трусова единственная в мире фигуристка, которая исполняет в произвольной программе четыре четверных прыжка. По набранным за свою программу баллам она входит в пятерку лучших среди мужчин-одиночников.

При этом по правилам женщинам запрещено использовать четверные прыжки в коротких программах.

Сегодня Трусова вместе с россиянками Евгенией Медведевой и Станиславой Константиновой начнет выступления на этапе Гран-при в Москве.