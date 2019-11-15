Пожарные в Казани спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт на балконе

Накануне в Казани сотрудники МЧС спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт один на балконе на четвертом этаже.

Очевидцы сообщили в МЧС, что на балконе кричит мальчик, в истерике зовёт маму, также есть угроза падения.

По прибытию на место вызова пожарные и спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке в квартиру. В ожидании прибытия матери они успокаивали мальчика и играли с ним. Затем ребёнка передали прибывшей матери, медикам и инспектору ПДН.

Причина инцидента не уточняется.