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Пожарные в Казани спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт на балконе

08:29, 15.11.2019
Пожарные в Казани спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт на балконе
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Казани сотрудники МЧС спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт один на балконе на четвертом этаже.

Очевидцы сообщили в МЧС, что на балконе кричит мальчик, в истерике зовёт маму, также есть угроза падения.

По прибытию на место вызова пожарные и спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке в квартиру. В ожидании прибытия матери они успокаивали мальчика и играли с ним. Затем ребёнка передали прибывшей матери, медикам и инспектору ПДН.

Причина инцидента не уточняется.

Происшествия Татарстан
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