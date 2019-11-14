Приставы арестовали «Ауди» у казанской фирмы, чтобы выплатить долги по зарплате

В Казани приставы реализовали автомобиль Audi A4, принадлежащий строительной компании, чтобы погасить долги перед тремя сотрудниками.

Фирма три месяца не выплачивала сотрудникам зарплату, и те обратились в суд. На основании решения суда приставы возбудили исполнительное производство. Руководство фирмы знало об этом, однако не спешило гасить возникшую задолженность. После чего приставы арестовали Audi A4, полученные деньги были потрачены в счет погашения задолженности.

Сотрудники получили недополученную зарплату в размере 440 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

Ранее житель Альметьевска, не плативший алименты, сбежал от приставов через балкон. Когда он вернулся домой, его ждали сотрудники службы, которые и доставили его в отдел.