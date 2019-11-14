Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В двух районах Татарстана представили новых руководителей отделов полиции

17:24, 14.11.2019
В двух районах Татарстана представили новых руководителей отделов полиции
Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сегодня, 14 ноября, министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин представил новых руководителей отделов МВД по Ютазинскому и Азнакаевскому районам республики.

Начальником отдела полиции в Ютазинском районе стал подполковник полиции Евгений Клещевников. Ранее он занимал должность замначальника отдела — начальника полиции отдела МВД по Мензелинскому району.

Экс-начальник МВД по Ютазинскому району, подполковник полиции Марат Сибагатов стал руководителем отдела полиции Азнакаевского района, передает пресс-служба МВД по РТ.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров