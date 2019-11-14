В двух районах Татарстана представили новых руководителей отделов полиции

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сегодня, 14 ноября, министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин представил новых руководителей отделов МВД по Ютазинскому и Азнакаевскому районам республики.

Начальником отдела полиции в Ютазинском районе стал подполковник полиции Евгений Клещевников. Ранее он занимал должность замначальника отдела — начальника полиции отдела МВД по Мензелинскому району.

Экс-начальник МВД по Ютазинскому району, подполковник полиции Марат Сибагатов стал руководителем отдела полиции Азнакаевского района, передает пресс-служба МВД по РТ.