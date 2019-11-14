В Татарстане лошадь убила мужчину, провезя по нему телегу

Фото: пресс-служба Следственного комитета РТ

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства смерти 52-летнего охранника «СХП Свияга».

По версии следствия, 10 октября в селе Тявгельдино Апастовского района мужчину привлекли к работе скотником. Его не обучили правилам безопасности, он не должен был допускаться к выполнению работ на ферме.

Так, в результате перевозки корма для скота мужчина, управляя запряженной в телегу лошадью, упал. Животное наступило на него и провезло по нему телегу. Сотрудники фермы отвезли мужчину домой, где он умер на следующий день.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, на предприятии провели обыски и изъяли всю необходимую документацию. Расследование уголовного дела по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РТ.

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