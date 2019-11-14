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Промышленность

Минобороны подало иск к «Туполеву» на 4,6 млрд рублей

13:59, 14.11.2019
Минобороны подало иск к «Туполеву» на 4,6 млрд рублей
Фото: wikipedia.org

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Туполев» о взыскании 4,6 млрд рублей.

Исковое заявление было принято 13 ноября. Подробности иска ведомства к авиационному бюро не уточняются.

ПАО «Туполев» производит по заказу Минобороны стратегические ракетоносцы Ту-160 и модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М.

Ранее сообщалось, что «Камгэсэнергострой» обратился в Арбитражный суд Татарстана с исковым заявлением к казанскому филиалу ПАО «Туполев».

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