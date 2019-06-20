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«Камгэсэнергострой» повторно подал иск к «Туполеву» на 147 млн рублей

10:23, 20.06.2019
«Камгэсэнергострой» повторно подал иск к «Туполеву» на 147 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ПАО «Камгэсэнергострой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с исковым заявлением к ПАО «Туполев». Информация об этом содержится в материалах арбитража.

Иск поступил в суд первой инстанции 19 июня. Сумма исковых требований составляет 146,8 млн рублей. Дата рассмотрения пока не назначена. Иск размещен в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям». Другие детали иска не приводятся.

Напомним, что в конце мая «Камгэсэнергострой» подавал исковое заявление к «Туполеву» на аналогичную сумму. Однако позднее иск был возвращен заявителю в связи с тем, что «истцом в материалы дела не представлены доказательства соблюдения им претензионного порядка урегулирования настоящего спора».

В 2017 году «Туполев» подал четыре иска к «Камгэсэнергострою» на общую сумму в 320 млн рублей. Претензии предъявлялись из-за работ на Казанском авиазаводе.

Бизнес Татарстан
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