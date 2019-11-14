Должникам в России предложили запретить участвовать в выборах

Президент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с предложением запретить гражданам и региональным отделениям политических партий, в отношении которых открыты производства Федеральной службой судебных приставов, участвовать в выборах, а также выдвигать своих кандидатов.



На данный момент законодательством не ограничивается участие в выборах граждан, которые имеют долги и в отношении которых судебными приставами открыты исполнительные производства.

«Таким образом, мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата», — приводит выдержку из письма Орлова RT.