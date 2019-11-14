Наследников могут обязать расплачиваться по долгам бенефициаров обанкротившихся компаний

Верховный суд РФ рассмотрит возможность привлечения к субсидиарной ответственности наследников тех, кто ответственен за банкротство компаний. Решение по делу о банкротстве компании «Амурский продукт» может изменить правила для российского бизнеса.

Входящая в структуру «Роснефти» «РН-Востокнефтепродукт» требовала 183,6 млн рублей от замгендиректора «Амурского продукта» Михаила Шефера, пишут «Ведомости». Однако он умер, и теперь юристы нефтяной компании хотят получить деньги от унаследовавших имущество Шефера жены и детей.

Против уже выступили Арбитражный суд Амурской области, а также апелляционная и кассационная инстанции.