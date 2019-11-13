«ВКонтакте» введет дизлайки в комментариях сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» задумала реформу сообществ и публичных страниц. Одним из изменений должно стать появление дизлайков в комментариях.

«Они не только облегчат модерацию, но и повысят активность подписчиков. Ведь это способ выразить несогласие, даже если не хочется вступать в дискуссию», — говорится в сообщении сообщества для модераторов групп в соцсети.

Отмечается, что руководители сообществ при помощи нового инструмента смогут лучше отслеживать, на какие комментарии пользователи активнее реагируют.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» вводит в качестве эксперимента проект по борьбе с кибербуллингом. Предполагалось, что нейросеть будет определять, когда пользователь пишет оскорбительный комментарий, и рекомендовать ему отказаться от этого.