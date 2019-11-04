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«ВКонтакте» запустила проект по борьбе с кибербуллингом

14:56, 04.11.2019
«ВКонтакте» запустила проект по борьбе с кибербуллингом
Фото: vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» организовала эксперимент по борьбе с травлей в интернете. Новую функцию было решено запустить в День народного единства.

Новые алгоритмы соцсети должны находить признаки оскорбления в комментариях еще на моменте их написания, говорится в пресс-релизе компании.

«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — поясняет пресс-служба компании.

Подчеркивается, что эксперимент будет длиться один день и по его итогам руководство «ВКонтакте» определит целесообразность такого механизма.

Ранее в Роскачестве рассказали, что около 70% подростков подвергались или участвовали в кибербуллинге. При этом ведомство разработало рекомендации по защите детей от травли в интернете.

ТехнологииITОбщество
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