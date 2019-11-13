Восходящая звезда татарской эстрады Айлин отправится в Голливуд

Фото: Автор: Татар-информ

Сегодня по время своей пресс-конференции певица Айлин представила новый клип на песню «Жаныкаем» на татарском языке. На русском языке с этой композицией поклонники артистки познакомились чуть раньше.

Айлин родом из Уфы. Он рассказала о том, что с детства пела и танцевала. Выступала и в студенческие годы, обучаясь на факультете иностранных языков БГПУ. Талантливой, творческой учительнице английского языка порекомендовали поступить в театральный институт, после окончания которого ее сразу приняли с труппу Русского государственного драмтеатра в Уфе. После замужества Айлин ушла в длительный декретный отпуск, почти на десять лет посвятив себя троим детям.

— Я не умею делать что-то плохо. Мне надо полностью отдаваться своему делу. Но творчество все эти годы жило во мне и рвалось наружу, я соскучилась по нему, — сообщила Айлин.

В прошлом году певица познакомилась с продюсером Муратом Абдульмановым, который живет и работает в Москве. Он увидел в Айлин перспективную артистку, готовую трудиться и создавать качественный современный контент для слушателей и зрителей.

— К сожалению, на татарской эстраде часто слышим оценку: «Все нормально». Есть такое отношение — спустя рукава. Не видно стремления к совершенству, развитию. Работаю уже больше десяти лет в Москве, там такое не проходит. Ты будешь выполнять одну и ту же работу 20-30 раз, пока не получишь того результата, который нужен. Там большая конкуренция. И все давно получили возможность слушать качественную музыку, — отметил продюсер.

Мурат Абдульманов и Айлин совместно пишут песни на русском и татарском языке, экспериментируют и на английском. С начала этого года они выпустили мини-альбом. В мае в интернете появился клип певицы «Магнит» с приключенческим сюжетом. Айлин приглашают принять участие в концертных программах по городам России. Ее песни можно услышать на канале TMTV, Майдан, ТНВ, Youtube, радио Татар радиосы, Болгар радиосы. В следующем году появится полноценный альбом артистки, она примет участие в музыкальном конкурсе Turkvision (аналог «Евровидения»), а также в совместном концертном туре с одним из известных артистов. Но самое главное для Айлин сегодня — ее пригласили на кинопробы в Голливуд. Она мечтает сняться в большом кино. Кроме того, в планах творческого дуэта — записать и саундтрек к американскому фильму.

По словам продюсера, «Айлин» — это бренд не только для музыкального проекта. Мурат Абдульманов хотел бы развивать и beauty-направление, заниматься благотворительностью. Айлин не исключает, что создаст школу творчества для детей.