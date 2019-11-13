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Димитрис Прифтис: «Матч с «Цедевитой» не будет легким для УНИКСа»

11:36, 13.11.2019
Димитрис Прифтис: «Матч с «Цедевитой» не будет легким для УНИКСа»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча в Кубке Европы против словенской «Цедевиты».

«Цедевита» — очень уважаемая команда с опытным составом игроков. У них есть индивидуально сильные игроки и в последних матчах они смотрелись гораздо лучше. В матчах Еврокубка они часто ведут с преимуществом 10-20 очков, но по каким-то причинам они проигрывают в тяжелой борьбе. Я не думаю, что это будет легкая игра», — приводит слова Прифтиса пресс-служба клуба.

После шести туров УНИКС с пятью победами возглавляет группу С, «Цедевита» замыкает таблицу.

СпортБаскетбол Татарстан
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