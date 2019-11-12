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Минобразования Татарстана рассказало о самых востребованных профессиях в IT-сфере

19:14, 12.11.2019
Минобразования Татарстана рассказало о самых востребованных профессиях в IT-сфере
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство образования Татарстана поделилось данными исследования о наиболее популярных профессиях в сфере высоких технологий в 2020 году. Наиболее востребованы будут разработчики мобильных операционных систем iOS и Android.

Также работодатели будут искать специалистов по QA (обеспечение качества продукта), тестированию программного обеспечения и аналитике данных, передает пресс-служба Минобразования РТ со ссылкой на данные сервиса Superjob.

Также растет спрос на специалистов по тестированию программного обеспечения: здесь востребованы и молодые специалисты, которых компании готовы обучать, и опытные тестировщики сложных приложений, которые знают несколько языков программирования. В компании считают, что большое будущее ждет также аналитиков данных. Их услуги востребованы не только среди IT-компаний, но и в финансовых организациях, компаниях сферы продаж и услуг.

Ранее HeadHunter рассказал о наиболее популярных вакансиях в Татарстане. В основном соискатели интересуются должностью бухгалтера.

АналитикаТехнологииITОбщество Татарстан
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