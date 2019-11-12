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Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach

18:17, 12.11.2019
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Фото: wikipedia.org Matti Blume

Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Как отметили в пресс-службе производителя авто, главными отличительными чертами машины станут «современные технологии, исключительный комфорт и выразительный дизайн».

Машина оснащена цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим экраном, пятизонным климат-контролем, сиденьями с функцией массажа.

Ранее Ford анонсировал премьеру нового кроссовера.

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