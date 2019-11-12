«Нефтехимик» пригласил Дона Черри: «Приглашаем в Нижнекамск, здесь вы сможете показать свой талант»

«Нефтехимик» через свои социальные сети предложил работу известному хоккейному эксперту из Канады Дону Черри, уволенному накануне из компании Sportsnet из-за расистских высказываний о мигрантах.

«Уважаемый Дон Черри! Мы слышали, что ваша карьера на телевидении была прервана. Мы считаем, что такие ветераны СМИ, как вы, заслуживают уважения. Именно поэтому мы приглашаем вас жить в город Нижнекамск!

График работы — 62 игры в сезоне, а иногда и плей-офф. 4 раза в сезоне мы проводим матчи с соперником из Казани. Здесь вы сможете показать свой талант.

Вы будете жить на одной из лучших хоккейных баз в Татарстане. В вашем распоряжении бассейн, сауна, разнообразные блюда в столовой. Вы всегда можете посетить ателье, чтобы купить или заказать пиджак», — сообщает «Твиттер» «Нефтехимика».

Отметим, что Дон Черри отличался тем, что зачастую критиковал иностранных хоккеистов, восхваляя канадских игроков. Он был уволен после того, как не стал извиняться за свои расистские высказывания о мигрантах.