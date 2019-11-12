В Казани закрыли частный детский сад, работавший в двух квартирах жилого дома

В Казани прокуратура закрыла частный детский сад «АртКидс», расположенный в двух квартирах многоквартирного дома. Ведомство выявило нарушения, которые создают угрозу дошколятам.

Как установила прокуратура РТ, собственник самовольно снес стену, разделяющую две квартиры. В детском саду не исполнялись требования пожарной безопасности, нарушались санитарные нормы. Так, на кухне не было рабочих столов для раздельного хранения сырой и готовой продукции, а у продуктов, которые детский сад заготавливал в сторонних организациях, отсутствуют документы о качестве. Также в детсаду не оказалось графика смены постельного белья. Вход в детский сад расположен через общий подъезд жилого дома, эвакуационных выходов там просто нет. К тому же к работе с детьми допускали людей, у которых была просрочена медкнижка.

Ведомство считает, что эти нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть детский сад. Судья требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Ранее в Татарстане завершилось строительство 25 детских садов.