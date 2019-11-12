Новости общества

20:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани закрыли частный детский сад, работавший в двух квартирах жилого дома

12:55, 12.11.2019
В Казани закрыли частный детский сад, работавший в двух квартирах жилого дома
Фото: pexels.com

В Казани прокуратура закрыла частный детский сад «АртКидс», расположенный в двух квартирах многоквартирного дома. Ведомство выявило нарушения, которые создают угрозу дошколятам.

Как установила прокуратура РТ, собственник самовольно снес стену, разделяющую две квартиры. В детском саду не исполнялись требования пожарной безопасности, нарушались санитарные нормы. Так, на кухне не было рабочих столов для раздельного хранения сырой и готовой продукции, а у продуктов, которые детский сад заготавливал в сторонних организациях, отсутствуют документы о качестве. Также в детсаду не оказалось графика смены постельного белья. Вход в детский сад расположен через общий подъезд жилого дома, эвакуационных выходов там просто нет. К тому же к работе с детьми допускали людей, у которых была просрочена медкнижка.

Ведомство считает, что эти нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть детский сад. Судья требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Ранее в Татарстане завершилось строительство 25 детских садов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров