В Татарстане завершилось строительство 25 детских садов

В рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию 25 детских садов из 30 плановых.

Так, в 2018—2019 годах запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6,1 тыс. мест, в том числе 3,1 тыс. ясельных.

Кроме того, как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, по состоянию на 8 ноября капремонт в дошкольных учреждениях завершился на 101 объекте из 112. Работы продолжаются на оставшихся 11 объектах в рамках программы этого года, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в республике программа капремонта жилых многоквартирных домов завершена на 98,5%.

