В Челнах скончался молодой журналист Евгений Баранов
В Набережных Челнах скончался 27-летний журналист Евгений Баранов. Причина смерти не сообщается, однако указывается, что корреспондент трагически погиб.
Похороны Евгения Баранова пройдут 14 ноября. У мужчины остались жена и маленький ребенок.
Евгений Баранов окончил факультет филологии и журналистики Набережночелнинского института КФУ. За годы трудовой деятельности проработал в различных местных изданиях. В последнее время готовил материалы для специализированных изданий по игровой тематике, пишет chelny-biz.
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