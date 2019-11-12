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В Челнах скончался молодой журналист Евгений Баранов

12:27, 12.11.2019
В Челнах скончался молодой журналист Евгений Баранов
Фото: страница Евгения Баранова в соцсетях

В Набережных Челнах скончался 27-летний журналист Евгений Баранов. Причина смерти не сообщается, однако указывается, что корреспондент трагически погиб.

Похороны Евгения Баранова пройдут 14 ноября. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Евгений Баранов окончил факультет филологии и журналистики Набережночелнинского института КФУ. За годы трудовой деятельности проработал в различных местных изданиях. В последнее время готовил материалы для специализированных изданий по игровой тематике, пишет chelny-biz.

Ранее из жизни ушла журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева.

Общество Татарстан
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