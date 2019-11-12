Сегодня «Синтез» сыграет дома с подмосковным «Штурмом-2002»

Сегодня, 12 ноября, и завтра «Синтез» проведет матчи регулярного первенства чемпионата России по водному поло против подмосковного «Штурма-2002».

Эти встречи между командами должны были пройти в начале сезона, но из-за плотного графика казанцев в Лиге чемпионов игры оказались перенесены на ноябрь.

После 12 проведенных туров подмосковный «Штурм-2002» набрал 9 очков и занимает 6-ю строчку в чемпионате страны. «Синтез» идет вторым, отставая от лидера турнира — волгоградского «Спартака» на 6 очков. Но казанцы провели на 4 игры меньше и по потерянным очкам имеют преимущество над соперниками.

Начало обеих матчей — в 18.00 по мск, встречи пройдут в бассейне ПАО «Казаньоргсинтез».