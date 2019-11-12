КС разрешил изымать имущество у любых лиц, которые не докажут его законность

Конституционный суд России не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей. Это следует из определений суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых.

Они засомневались в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, так как считали, что они не обязаны подтверждать законность доходов, на которые приобреталось имущество. При этом прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко, Генпрокуратура представить не смогла, пишут «Ведомости».

Теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило внести поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества» с тем, чтобы разрешить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров и их родственников.