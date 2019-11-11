Минэкологии Татарстана подписало меморандум о взаимопонимании с финской компанией Kaukointernational

Министерство экологии Татарстана, Агентство инвестиционного развития РТ, МУП «Водоканал» подписали меморандум о взаимопонимании с финской компанией Kaukointernational.

На основании этого соглашения зарубежная компания приступит к разработке предложений по рекультивации иловых полей Казани. Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, через 3 месяца Kaukointernational представит презентацию.

Отмечается, что документ стал итогом сегодняшней встречи президента РТ Рустама Минниханова и главы компании Ниилеса Айролы.

Ранее сообщалось, что в Лениногорском районе Татарстана рекультивировали территорию «дикого» карьера.

