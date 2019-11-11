Трассу в обход Набережных Челнов начнут строить на год раньше запланированного срока

Трассу в обход Набережных Челнов начнут строить в 2020 году. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Видим важной задачу ликвидации узких мест на дорожной сети. Это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути там, где на одном уровне переезды. Это с учетом повышения интенсивности движения железнодорожных составов очень часто вызывает и социальную напряженность», — заявил Дитрих.

Как пояснил чиновник, в этом году завершается комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Планируется объезд восьми городов: Нижнего Новгорода, Рязани, Волгограда, Хасавюрта, Дербента, Владикавказа, Иваново и Набережных Челнов. Строительство же магистрали начнется в 2020 году.

Ранее сообщалось, что строительство участка трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов начнется в 2021 году.