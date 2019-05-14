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Строительство участка М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов планируют начать в 2021 году

14:25, 14.05.2019
Строительство участка М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов планируют начать в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане строительство участка трассы М-7 в обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов начнется в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», подведомственного «Росавтодору».

Отмечается, что ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» подписало госконтракт с проектировщиком. В рамках контракта подрядчик обязан до 30 августа 2021 года произвести необходимые изыскания, выбрать оптимальный маршрут трассировки и разработать проектную документацию, говорится в сообщении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Новый участок трассы протяженностью 89,4 км пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы республики. Проект предусматривает создание моста через Каму. Строительные работы планируется начать осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году может начаться проектирование новой дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостом через Каму в районе села Соколка.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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