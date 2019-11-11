Квартальнов про обмен Ожиганова: «Все согласовано со мной, тут какие вопросы?»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам КХЛ.
— Как оцените новых игроков команды?
— Знаете, все покажет время. Мы считаем, что усилились, ребята спокойно влились в состав. Все проходит в штатном режиме.
— Вы можете прокомментировать обмен Ожиганова на Тихонова и Рукавишникова?
— Любой обмен, конечно, согласован со мной, тут какие вопросы? А что здесь комментировать? Мы приняли такое решение. Нам нужен был защитник немного оборонительного плана, такой «домосед», у нас были проблемы с этим. Плюс Роман может играть и в большинстве. А Витя, я считаю, хороший нападающий с хорошим возрастом, праворукий. По антропометрии после этих обменов у нас команда стала еще более рослой. Думаю, что мы удачно сработали.
— Мы к тому, что летом вы говорили про Ожиганова хорошо, а прошло несколько месяцев — и обмен.
— Любой обмен, любое действие по составу — это всегда проблема, дилемма. Но любой обмен не рождается спонтанно, не так, что утром проснулись, голову почесали — и давай обменивать. Это же приходит со временем, мы сидим, обсуждаем, разговариваем, анализируем. Мы ведь все смотрим на весну, правильно? И исходя из этого мы принимаем решение. Так что ничего спонтанного не было.
— Что скажете про Лещенко?
— Он завтра играть не будет. Ему надо немного потренироваться, понять, как мы играем. А вообще, мы должны будем использовать его скорость, быстроту. В этом плане он нам должен помочь.
— Сегодня не было на тренировке сборников. Есть ли шансы увидеть их в завтрашнем матче?
— Завтра мы всех увидим, а может, кого-то не увидим. Журавлев в любом случае сыграет, потому что его возраст позволяет нам это сделать, да и игроки у нас травмированы. А потом уже посмотрим.
— Лукоянов выздоровел и сможет сыграть?
— Думаю, что эту игру он пропустит, а потом уже начнет выходить.
— Сейчас на тренировке Тихонов работал с Зариповым и Галиевым.
— У нас немного поменяется линия. Узнаете завтра.
— Ткачев в каком состоянии?
— По плану с Володей мы точно не торопимся. Здесь такое дело, нам его не хватает, ведущий игрок, центральный нападающий, но с ним будем очень терпеливы в этом плане.
— Какие-то сроки можете озвучить?
— Думаю, что через месяц он уж точно будет играть (смеется). А там видно будет. Он еще на лед не выходил, только-только начал немного работать в зале, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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