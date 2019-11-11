СМИ сообщили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В 2020 году сотовая связь в России может подорожать на 10—25%.

Это связано с тем, что операторы намерены повысить цены для компенсации потери доходов из-за отмены роуминга в этом году. Также причинами подорожания услуг являются расходы на реализацию требований «пакета Яровой» и курс доллара, за который приобретается все оборудование для строительства и модернизации сетей, пишут «Известия».

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь. По результатам опроса Telecom Daily, к концу III квартала 74% респондентов заметили подорожание мобильной связи.



Ранее сообщалось, что в России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Новшество позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которое сейчас тестируют российские операторы.

