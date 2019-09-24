В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу

В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Новшество позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM). Их сейчас тестируют российские операторы. Техническую часть работ выполнит «Ростелеком» — оператор Единой биометрической системы (ЕБС).

Встроенный в мобильное устройство модуль позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи и без покупки и замены физической SIM-карты. Зарегистрироваться в сети можно будет сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Между тем нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, пишут «Известия».

Их обсудят с представителями отрасли в начале октября. В частности, необходимо решить вопрос с порядком аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. В настоящее время в мире более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM обяжут хранить персональные данные пользователей и криптографические ключи на серверах, размещенных на российской территории.