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В Киеве волонтеры нашли в квартире более 100 летучих мышей

06:29, 11.11.2019
В Киеве волонтеры нашли в квартире более 100 летучих мышей
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Киеве колония летучих мышей поселилась на крытом балконе. Волонтеры насчитали 120 особей вида Рыжая вечерница.

Как сообщила «Киевская группа спасения животных» (Kyiv Animal Rescue Group, KARG), животные устроились в этой квартире на зимовку.

«Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры», — сообщает группа на своей странице в Facebook.

В итоге спасатели достали из-под обоев и из мебели 120 летучих мышей. Из них 119 особей выпустили на волю, а еще одна была отправлена ветеринарам на лечение.

Общество
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