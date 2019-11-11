В Киеве волонтеры нашли в квартире более 100 летучих мышей

В Киеве колония летучих мышей поселилась на крытом балконе. Волонтеры насчитали 120 особей вида Рыжая вечерница.

Как сообщила «Киевская группа спасения животных» (Kyiv Animal Rescue Group, KARG), животные устроились в этой квартире на зимовку.

«Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры», — сообщает группа на своей странице в Facebook.

В итоге спасатели достали из-под обоев и из мебели 120 летучих мышей. Из них 119 особей выпустили на волю, а еще одна была отправлена ветеринарам на лечение.